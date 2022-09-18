За кулисами Головкин - "Канело" 3: видео со взвешивания и выбора перчаток

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала четвертый эпизод документального фильма, рассказывающего о закулисье вокруг третьего боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз зрители увидят процедуры взвешивания боксеров, а также процесс выбора перчаток.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Бой запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция боя

В предстоящем бою "Канело" будет впервые отстаивать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для Головкина же это будет дебют в новом весе.

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