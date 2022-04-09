Куат Хамитов отреагировал на победу Геннадия Головкина над "суперчемпионом"

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, завершивший карьеру, поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщают Vesti.kz.

"Найман", который известен своей критикой в адрес спортсменов, похвалил GGG.

"Показал всем молодым ребятам, что и в 40 лет можно драться! Хорошее возвращение! Құтты болсын", - написал Хамитов в Instagram.

Напомним, что Головкин досрочно победил японца Риоту Мурату и отобрал у него титул чемпиона WBA Super в среднем весе, а также защитил свои титулы IBF и IBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира