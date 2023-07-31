Кроуфорд назвал условия реванша со Спенсом

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) высказался о потенциальном реванше с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся утром 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде. При этом по ходу поединка Спенс трижды побывал в нокдауне.

Сообщалось, что проигравший собирается активировать прописанный в контракте пункт о реванше. Но при этом Спенс не собирается возвращаться в полусредний вес. Однако по условиям договора, весовую категорию второго поединка определяет победитель первого.

Вот что на этот счет сказал Кроуфорд: "Нам однозначно незачем вновь делать это в полусреднем весе. Знаете, это тяжелый бизнес. И мне тоже непросто далась сгонка до полусреднего лимита. Уже давно задумываюсь о переходе в первый средний вес и поединке с (абсолютным чемпионом в этой категории) Джермеллом Чарло. Так что логично предположить, что этот вес устроит всех".

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