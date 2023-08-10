Кроуфорд назвал желаемого соперника перед завершением карьеры

Абсолютный чемпион суперлегкой и полусредней категорий, действующий лидер рейтинга Р4Р американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) заявил, что сейчас его интересует только один бой, после которого он хотел бы завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

Кроуфорд хотел бы сразиться за все пояса в первом среднем весе с их обладателем соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

"Это все, что мне осталось сделать, чтобы окончательно укрепиться в статусе величайшего боксера всех времен. А после этого я, конечно же, сразу же ушел бы на пенсию", - приводит его слова vRINGe.com.

Кроуфорд последний бой провел 30 июля в Лас-Вегасе, когда в девятом раунде остановил другого американского боксера Эррола Спенса (28-1, 22 KO).

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