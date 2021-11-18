В команде "Канело" сделали заявление о третьем бое с Головкиным

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) заинтересован в третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Эту информацию подтвердил тренер мексиканца Эдди Рейносо.

"Мы бы хотели встретиться с Головкиным в третий раз, чтобы закрыть эту главу. Думаю, мы сможем это сделать, - цитирует специалиста vRINGe.com. - Я бы хотел, чтобы это случилось в Мексике. Мы можем провести этот бой в Гвадалахаре или Мехико. Он (Головкин) не упоминал имя "Канело", в декабре у него запланирован бой против Мураты в Японии. Посмотрим, что там будет, и, возможно, (после этого) сделаем третий поединок "Канело" - Головкин".

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

Головкин - действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 килограмма). На 29 декабря у него запланирован объединительный поединок с "суперчемпионом" WBA в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Напомним, первый бой Альварес - Головкин состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. Реванш прошел годом позже, где победу по очкам одержал мексиканец.

Назван победитель в третьем бою "Канело" - Головкин