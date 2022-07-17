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Когда Головкин завершит карьеру? Инсайдер дал ответ

Когда Головкин завершит карьеру? Инсайдер дал ответ
©boxingnewsonline.net

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) завершит карьеру после третьего боя против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). Такое версию выдвинул инсайдер и журналист Майк Коппинджер.

Трилогия за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Головкин сделал заявление о завершении карьеры

"Головкину сейчас 40 лет, и его легендарная карьера близится к концу. Все, что он так долго хотел, это провести третий бой с Альваресом, который он теперь получил. Это его последний шанс уладить ожесточенное соперничество между ними.

Независимо от того, выиграет он или проиграет, Головкин войдет в Зал славы при первом голосовании как один из величайших чемпионов в среднем весе всех времен. Он уже заработал десятки миллионов долларов, и предстоящий крупнейший гонорар (за третий бой с "Канело") может стать для него последним.

Головкин уже признался, что эта неожиданная прибыль поможет ему уйти на пенсию, и было бы уместным, если бы финальный бой GGG состоялся против "Канело". Двадцать четыре раунда не смогли их разделить, и после этого Головкину больше нечего будет делать", - написал Коппинджер на сайте ESPN.

Тренер Головкина разоблачил "Канело" и предсказал нокаут в трилогии

Добавим, что предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли также на T-Mobile Arena - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением судей выиграл мексиканец. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Альварес Сауль

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