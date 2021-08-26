Казахстанцу из команды Головкина предрекли триумфальное возвращение после первого поражения в карьере

Возвращение казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (16-1, 12 КО) обещает стать триумфальным. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт объяснил, почему считает его безоговорочным фаворитом противостояния.

"Али Ахмедова ценит сам Головкин. Это означает, что потенциал у этого парня высокий. Поражение в декабре получилось неожиданным, но он еще молод. Есть время вернуться и вновь заявить о себе. Впереди его ждет хороший поединок. Соперник имеет большой опыт. Он станет хорошим тестом для возвращения казахстанца.

39 боев за плечами. Перуанец знает, как правильно действовать в ринге. Однако Ахмедов победит его. Учитывая, что Сегарра был нокаутирован в последнем бою и переболел коронавирусом, есть большая вероятность досрочной победы. Это шанс для Ахмедова вернуться триумфально", - отметил МакКаферри.

Бой Ахмедова пройдет 16 сентября в городе Монтебелло (штат Калифорния, США), его соперником станет перуанец Давид Сегарра (34-5, 21 КО). Боксеры должны были драться еще в августе, но Сегарра сдал положительный тест на коронавирус и поединок отменили.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре, когда был нокаутирован в 12-м раунде эквадорцем Карлосом Гонгорой (20-0, 15 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

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