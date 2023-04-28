Казахстанского супертяжа с титулом от WBC предостерегли перед дебютом в США

Противостояние американца Джареда Андерсона (13-0, 13 КО) и казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) обещает стать зрелищным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор портала World Boxing News Фил Джей.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN. Для Кособуцкого это будет дебют в США.

"Суммарно на двоих у боксеров 32 нокаута. Это гарантированно битва мощнейших проспектов, один из которых получит повышение. Джаред пришел в себя после серии травм. Он эффектно победил в последнем бою. Нельзя не отметить его взрывную мощь и талант. Джаред ловкий и хороший боец ​​в ближнем бою, с хорошим ударом, но он может пропускать контратаки.

В свою очередь Кособуцкий произвел хорошее впечатление в последних боях. Однако Мухаммад смог потрясти его. Ситуация схожая. Соперники способны нокаутировать, но рискуют пропустить важный удар сами. Я думаю, что шансы 50 на 50. Это будет интригующая битва, которую интересно будет посмотреть", - отметил Джей.

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Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии.

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