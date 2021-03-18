У казахстанского спарринг-партнера "Канело" сорвался бой против американца из карда Головкина

Казахстанский боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов (12-0, 8 КО), судя по всему, не встретится с американцем Брайаном Себальо (12-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сам Бобиржан объявил в своем Instahram, что поединок с Себальо состоится 25 марта в рамках вечера бокса в Пуэрто-Рико. Позже эту информацию подтвердил промоутер американца Том Леффлер. Однако теперь казахстанец удалил этот пост. Причины пока неизвестны.
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Свой последний бой Моминова провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17-8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.
Также Моминов помогал в качестве спарринг-партнера мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (55-1-2, 37 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) в качестве спарринг-партнера.
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