Казахстанский нокаутёр получил бой против непобеждённого узбекистанца: есть дата и место

Стал известен следующий соперник казахстанского профессионального боксёра Жолдаса Женисова (9-1, 4 КО), передают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, бой состоится 1 февраля в Актау, а соперником Женисова станет непобеждённый узбекский боксер Фазлиддин Каттакулов (2-0, 0 КО). Поединок пройдёт в полулёгком весе и рассчитан на десять раундов.

Для Жолдаса Женисова это будет первый бой с июня прошлого года, когда он принимал участие в Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда казахстанский нокаутёр уступил американцу Трою Нэшу (6-0-1, 1 КО) единогласным решением судей на стадии 1/8 финала.

Что касается Фазлиддина Каттакулова, его предыдущие два профессиональных поединка проходили в родной Узбекистане. Предстоящий бой в Актау станет для него первым выступлением за пределами страны, что добавляет дополнительный интерес к предстоящему противостоянию.

