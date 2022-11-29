Казахстанский нокаутер назвал дату возвращения на ринг после двухлетнего перерыва

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) вернется на ринг в следующем месяце, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram спортсмен написал, что его следующий поединок состоится в Алматы 24 декабря.

Напомним, что Ахмедов не выходил на ринг почти два года - с января 2021-го.

Ранее стало известно, что на вечере бокса в Алматы 24 декабря свой бой также проведет Батыр Джукембаев, который в главном поединке шоу будет биться за титул WBC Asia.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса