Батыр Джукембаев получил титульный бой. Есть дата и место

Известный казахстанский боксер Батыр Джукембаев объявил о своем следующем бое на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для него это будет первый поединок на родине.

"24 декабря в Алматы в главном бою вечера буду биться за титул WBC Asia!", - написал он в соцсетях.

При этом не сообщается, кто будет его соперником.

Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда одержал досрочную победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом. Все завершилось в стартовой трехминутке - Джукембаев на 69-й секунде нокаутировал оппонента.

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