Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 12:16
 

Казахстанский боксёр отреагировал на нокаут и потерю титула своего обидчика

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский боксёр отреагировал на нокаут и потерю титула своего обидчика ©Кадр из видео

Казахстанский боксёр Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) прокомментировал поражение своего бывшего соперника, пуэрториканца Субриэля Матиаса (23-3, 22 КО), в поединке против обязательного претендента британца Далтона Смита (19-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) прокомментировал поражение своего бывшего соперника, пуэрториканца Субриэля Матиаса (23-3, 22 КО), в поединке против обязательного претендента британца Далтона Смита (19-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Развязка поединка наступила в пятом раунде, после чего Матиас потерял титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Реакция Джукембаева

"Правда всегда восторжествует, обманщики никогда не побеждают! Поздравляю нового чемпиона WBC Далтона Смита!" — написал Джукембаев в своих социальных сетях.

Допинг-история Матиаса

Напомним, что перед боем Матиас сдал положительный допинг-тест на остарин. Однако обе пробы показали концентрацию ниже порогового значения в 0,1 нг/мл, за которое в Нью-Йорке предусмотрено наказание, и ему было разрешено выйти на защиту титула.

Ранее, в 2021 году, Матиас одержал убедительную победу над Джукембаевым.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 571 человек

Реклама

Живи спортом!