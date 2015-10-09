Казахстанский боксёр отреагировал на нокаут и потерю титула своего обидчика

Казахстанский боксёр Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) прокомментировал поражение своего бывшего соперника, пуэрториканца Субриэля Матиаса (23-3, 22 КО), в поединке против обязательного претендента британца Далтона Смита (19-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Развязка поединка наступила в пятом раунде, после чего Матиас потерял титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Реакция Джукембаева

"Правда всегда восторжествует, обманщики никогда не побеждают! Поздравляю нового чемпиона WBC Далтона Смита!" — написал Джукембаев в своих социальных сетях.

Допинг-история Матиаса

Напомним, что перед боем Матиас сдал положительный допинг-тест на остарин. Однако обе пробы показали концентрацию ниже порогового значения в 0,1 нг/мл, за которое в Нью-Йорке предусмотрено наказание, и ему было разрешено выйти на защиту титула.

Ранее, в 2021 году, Матиас одержал убедительную победу над Джукембаевым.

