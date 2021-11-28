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Казахстанский боксер из веса Головкина выиграл второй бой в США

Казахстанский боксер из веса Головкина выиграл второй бой в США
©instagram.com/qara_batyr63/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер-средневес Темирлан Раимкулов (4-1-2, 0 КО) провел свой второй бой в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Соперником Раимкулова выступил американец Карим Глэдни (0-4). Бой был рассчитан на четыре раунда и прошел всю дистанцию, по итогам которой судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Для Раимкулова эта победа стала четвертой в профи. Дебют в США прошел в октябре и завершился также победой решением судей. Глэдни же потерпел пятое поражение в карьере.

Напомним, в среднем весе выступает и еще один казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.  

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий США

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