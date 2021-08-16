Казахстанский боксер из команды Головкина получил соперников для двух боев за 20 дней

Определились соперники казахстанского боксера Али Ахмедова (16-1, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, 26 августа он проведет 8-раундовый бой в городе Коста-Меса (штат Калифорния, США) против мексиканца Рикардо Адрианы Луны Флореса (23-8-1, 15 КО), а уже 16 сентября в Монтебелло (штат Калифорния, США) в 10-раундовом поединке встретится с перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО), с которым должен был выйти на ринг еще 1 августа в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), однако Сегарра сдал положительный тест на коронавирус, и бой отменили.

Отметим, что продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

Последний раз Ахмедов бился в декабре, когда был нокаутирован в 12-м раунде эквадорцем Карлосом Гонгорой (20-0, 15 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

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