Казахстанские звезды ММА и бокса устроили битву в ринге

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров устроил битву с бойцом смешанных единоборств Куатом "Найманом" Хамитовым, сообщают Vesti.kz.

Изначально в шуточном соревновании-челлендже также принимал участие известный блогер Мейржан Туребаев. Суть заключалась в повторении видео, на котором участники по кругу бьют в пресс. В итоге Тураров и Хамитов оказались самыми стойкими и вышли в так называемый финал, где удары боксера были сильнее.

Напомним, что нескольким днями ранее Тураров устроил необычную акцию - он вышел на улицы Алматы и провел спарринги с жителями города.

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