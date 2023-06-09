Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Казахстанец сразился с лучшим боксером мира

Казахстанец сразился с лучшим боксером мира
©twitter.com/Batyr777Boxing

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) провел спарринг с именитым американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Кроуфорд некоторыми СМИ и экспертами признается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

"Чтобы быть лучшим, нужно тренироваться с лучшими. Сегодня был еще один хороший спарринг ✊. Он говорит, что попытается нокаутировать Эррола Спенса в предстоящем бою. Что вы думаете об этом?", - написал Джукембаев под постом в своем Instagram. 

В активе Кроуфорда чемпионские титулы в трех дивизионах, причем в суперлегком он был абсолютным чемпионом мира. Кроуфорд может стать первым (среди мужчин, ведь есть еще несравненная Кларисса Шилдс) в эпоху четырех поясов абсолютом в двух весах - 29 июля в Лас-Вегасе (США) сразится с обладателем остальных поясов полусреднего веса соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

В свою очередь Джукембаев, выступающий в полусредней весовой категории в последнем поединке, который состоялся 24 декабря в рамках вечера бокса в Алматы, нанес поражение представителю ЮАР Ксолани Мкотели.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс Кроуфорд Теренс

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:34
Профи-бокс
©twitter.com/Batyr777Boxing Казахстанец сразился с лучшим боксером мира
Вчера , 22:03
Профи-бокс
©Boxingscene.com Какие разногласия тормозят реванш Бивола и Канело
Вчера , 16:20
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly "Вырубончик умеет все". СМИ - о том, как Алимханулы превратил боксера в борца
7 июня, 20:34
Профи-бокс
©instagram.com/meiirim.nursultanov/ Намек на GGG. WBC отметил нокаут небитого казахстанца
7 июня, 18:10
Профи-бокс
©instagram.com/__pavlov_e Непобежденный казахстанец из зала Канело узнал сроки и место проведения следующего боя
7 июня, 14:46
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa/tysonfury Промоутер Александра Усика выдвинул ультиматум Тайсону Фьюри
6 июня, 22:08
Профи-бокс
©twitter.com/Canelo "Конец близок". Канело узнал горькую правду о своей карьере
6 июня, 17:17
Профи-бокс
©Universum_boxing Непобежденному казахстанцу предрекли поражение в дебютном бою в США
6 июня, 16:59
Профи-бокс
©instagram.com/zhankoshturarov/ Назван следующий соперник Жанкоша Турарова на титульный бой
6 июня, 11:27
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана показала горячие фото и обратилась к хейтерам
6 июня, 07:58
Профи-бокс
©Top Rank "Объединим титулы". Алимханулы обратился к бразильскому боксеру перед боем за пояс Головкина
5 июня, 20:58
Профи-бокс
©Boxingscene.com Известный промоутер назвал топового соперника для Головкина
5 июня, 17:51
Профи-бокс
©twitter.com/GGGBoxing Геннадий Головкин узнал свое место в рейтинге боксеров P4P от BoxRec
4 июня, 17:33
Профи-бокс
©instagram.com/shakurstevenson "Он побьет всех". Назван сильнейший легковес в боксе
4 июня, 17:11
Профи-бокс
© Александр Усик ответил Майку Тайсону
4 июня, 15:52
Профи-бокс
©Boxingscene.com Легендарная Шилдс провела первый бой в 2023 году
4 июня, 13:58
Профи-бокс
©instagram.com/canelo "Со щитом". Канело призвали завершить карьеру
3 июня, 13:13
Профи-бокс
©twitter.com/DAZNBoxing Стал известен следующий соперник Канело
3 июня, 12:36
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Реванша Канело-Бивол не будет. Известна причина
3 июня, 11:22
Профи-бокс
©instagram.com/madiyevr/ Казахстанский боксер Golden Boy нашел себе работу
2 июня, 21:46
Профи-бокс
©twitter.com/jaimemunguia15 Бросивший вызов Головкину боксер высказался о бое с экс-соперником GGG
2 июня, 15:15
Профи-бокс
©instagram.com/bivol_d Реванш с Канело? Промоутер сделал заявление о возвращении Дмитрия Бивола
2 июня, 10:42
Профи-бокс
©Boxingscene.com Головкину предложили провести бой в Великобритании или Казахстане
1 июня, 23:58
Профи-бокс
©Eye of the Tiger Management Казахстанец выступил в главном событии вечера и потерял статус непобежденного боксера
1 июня, 23:31
Профи-бокс
©Boxingscene.com Промоутер мексиканца с рекордом 41-0 рассказал о бое с Головкиным
1 июня, 15:16
Профи-бокс
©instagram.com/mannypacquiao Мэнни Пакьяо приедет в Казахстан?
1 июня, 14:57
Профи-бокс
©Universum_boxing Непобежденный казахстанец показал видео с тренировочного лагеря перед дебютом в США
1 июня, 14:16
Профи-бокс
©Vesti.kz, Турар Казангапов Елеусинов повесил флаг Казахстана в зале известного тренера в США
1 июня, 12:00
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Промоутер рассказал о переговорах боя Джошуа - Фьюри
1 июня, 11:16
Профи-бокс
©boxingscene.com Мексиканец с рекордом 41-0 вызвал на бой Головкина. Известна реакция GGG

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus