Казахстанец Кункабаев с поясом от WBA рассказал о следующем бое

Казахстанский супертяжеловес Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) рассказал болельщикам о подготовке к следующему бою после завоевания вакантного титула WBA Gold, передает корреспондент Vesti.kz.

30-летний капитан сборной Казахстана в декабре 2021 года в Алматы выиграл у британца Стивена Уорда (13-2, 4 КО), но уже готовится вернуться на ринг.

"Ассаламагалейкум, уважаемые болельщики! Подготовку к следующему бою мы начали с тренером в зале в Москве. Подробности о боксерском вечере вы скоро узнаете на официальных страницах.

Вернемся с хорошей подготовкой, подарим вам прекрасный боксерский вечер и порадуемся яркой победе", - сообщил Кункабаев.

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