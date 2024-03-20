Казахстан усилился чемпионом Азии к новому турниру по боксу

Сборная Казахстана по боксу примет участие в международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса, который пройдет в литовском Каунасе с 21 по 23 марта, передают Vesti.kz.

Турнир соберет около 120 боксеров из 17 стран мира.

От Казахстана выступят следующие боксеры:

51 кг: Даниял Сабит;

54 кг: Нурсултан Алтынбек;

57 кг: Асылжан Серикбай;

60 кг: Алмат Абдуали;

63,5 кг: Жандос Кыдыралиев;

67 кг: Елнур Суюнбай;

71 кг: Фарух Тохтасунов;

75 кг: Азамат Бектас;

80 кг: Турсынбай Кулахмет;

92 кг: Абзал Куттыбеков;

92+кг: Аманат Сабыргали.

Как видно, за национальную команду выступит Кулахмет - чемпион Азии (2019). Также он брал золото на Играх исламской солидарности (2017) и чемпионате Азии среди молодежи (2013).

Напомним, ранее Казахстан сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии, подробности - здесь.