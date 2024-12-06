Казахстан лишился чемпиона мира по боксу: подробности

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) будет лишен чемпионского пояса по версии IBO в первом полусреднем весе, сообщают Vesti.kz.

Это произойдет из-за неактивности боксера. По правилам IBO защита титула должна проводится как минимум раз в год. Однако, 10 декабря пройдет будет ровно год с последнего поединка казахстанца. Как отмечает источник, это послужит поводом для лишения Турарова звания чемпиона.

Он завоевал свой пояс в марте 2023 года, когда победил мексиканца Алехандро Менесеса (17-6, 10 КО), заставив его в 10-ом раунде отказаться от продолжения боя. Свой пояс казахстанец защитил в декабре прошлого года, победив японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

Однако, следующая его защита, запланированная на 28 сентября в Алматы против непобежденного венесуэльца Хесуса Корреа Пинто (16-0, 16 КО) была отменена.

Точно такая же ситуация произошла с другим казахстанским полусредневесом Данияром Елеусиновым (12-0, 7 КО). Он завоевал чемпионский пояс IBO в декабре 2021 года, но лишился его через год из-за неактивности.