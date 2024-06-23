"Казахский король" сделал заявление после раннего нокаута в титульном бою

Султан Заурбек (18-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" опубликовал пост в соцсетях после выступления на вечере бокса в Болтоне (Великобритания), передают Vesti.kz.

В поединке за титул WBA Continental во втором полулегком весе он нокаутировал в первом раунде аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-5-2, 10 КО).

Как итог, Заурбек отпраздновал 18 победу на профи-ринге, 13 из них нокаутом, а Рейносо потерпел пятое поражение при 22 выигрышах и 2 ничейных результатах.