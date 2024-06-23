"Казахский король" сделал заявление после раннего нокаута в титульном бою

Султан Заурбек (18-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" опубликовал пост в соцсетях после выступления на вечере бокса в Болтоне (Великобритания), передают Vesti.kz.
В поединке за титул WBA Continental во втором полулегком весе он нокаутировал в первом раунде аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-5-2, 10 КО).
Как итог, Заурбек отпраздновал 18 победу на профи-ринге, 13 из них нокаутом, а Рейносо потерпел пятое поражение при 22 выигрышах и 2 ничейных результатах.
"Добрый день, моя страна! Я хочу поблагодарить своего тренера, подготовившего меня к этому бою. Также большое спасибо моему менеджеру, промоутеру и всей моей команде за поддержку! Это не конец, мы вернемся. Впереди еще много целей. Мы будем продолжать упорно работать. И я особенно благодарен своей стране и болельщикам! Я чувствовал вашу поддержку. Я не остановлюсь на достигнутом. Я буду продолжать и радовать вас!", - говорится в его сообщении в Instagram.
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