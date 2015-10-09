"Казахский король нокаутов" узнал хорошие новости от WBA перед важнейшим боём

Непобеждённый Султан Заурбек (20-0, 13 КО), известный как "Казахский король нокаутов", улучшил свою позицию в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), передают Vesti.kz.

Заурбек приблизился к чемпионскому бою

WBA опубликовала обновлённые рейтинги во всех весовых категориях. По их итогам Султан Заурбек поднялся с четвёртого на третье место в рейтинге второго полулёгкого дивизиона.

Теперь выше казахстанца располагаются только марокканец Муса Голам (26-1, 17 KO) и британец Джеймс Диккенс (36-6, 15 KO). Чемпионским поясом WBA в этом дивизионе владеет ирландец Энтони Какейс (25-1, 9 KO).

Повышение в рейтинге стало ещё одним подтверждением того, что Заурбек находится в числе главных претендентов на титульные поединки.

Впереди — ключевой бой в карьере

Последний поединок Султан Заурбек провёл в апреле прошлого года в Астане, где единогласным решением судей победил представителя ЮАР Азингу Фузиле (18-3, 12 КО).

30-летний казахстанец изначально должен был выйти на ринг 27 июня в рамках вечера бокса в Австралии, где его соперником должен был стать местный боксёр Джексон Инглэнд (19-3, 10 КО). Позже организаторы перенесли поединок на 17 июля.

Однако затем стало известно, что встреча не состоится и в эту дату. На данный момент организаторы не объявили новую дату проведения боя.

Поединок должен получить статус отборочного по линии IBF. Его победитель станет обязательным претендентом на чемпионский пояс, которым владеет мексиканец Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33

Изменения для других казахстанцев

Обновление рейтингов затронуло и других представителей Казахстана.

Обладатель титула WBA Asia в полусреднем весе Руслан Мадиев (18-2-1, 6 KO) опустился с восьмой на девятую строчку мирового рейтинга.

Чемпион WBA Asia в легчайшем весе Ельшат Ныгметолла (21-0-3, 8 KO) потерял сразу несколько позиций, переместившись с седьмого на 12-е место.

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