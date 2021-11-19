"Канело" впервые встретился лицом к лицу со следующим соперником

Абсолютный чемпион мира суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) и обладатель пояса WBC в первом тяжелом весе конголезец Илунга Макабу (28-2, 25 КО) встретились лицом к лицу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Случилось это на ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) в Мексике. Боксеры могут провести бой в первом тяжелом весе весной следующего года, о чем ранее сообщил тренер "Канело" Эдди Рейносо.
Отметим, что следующая Конвенция WBC пройдет в Казахстане. Альварес передал эстафету.