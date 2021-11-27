"Канело" уличили в избегании боя с непобежденным чемпионом

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), считает, что команда Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) будет избегать встречи с обладателем поясов IBF и WBC в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"1000 процентов, что для Альвареса бой с Макабу будет легче, чем с Бетербиевым или Биволом. Я думаю, что менеджмент "Канело" будет избегать поединка с Бетербиевым. Я не скажу про Бивола, потому что, наверное, он более подходит Альваресу по стилю ведения боя. Но как фанат я мечтал бы посмотреть такой поединок. Когда сойдутся два кремня, будут искры. И эти искры будут прямо как фейерверки.

Очень ожидаемый поединок, но не факт, что мы его когда-либо увидим. Шествие по весовым категориям для Альвареса - это уже дань наследию. Это не имеет ничего общего с заработком", - приводит слова Красюка Fightnews.info со ссылкой на BoxOffice.

Напомним, ранее WBC санкционировал бой Альвареса против своего чемпиона в первом тяжелом весе Илунги Макабу (28-2, 25 КО). При этом 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.