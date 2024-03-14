Канело сделал заявление на бой за 15 миллиардов. Соперник с рекордом 43-0

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) прокомментировал предстоящий бой с соотечественником - экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией (43-0, 34 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сообщалось, что за этот бой Канело получит 35 миллионов долларов (15 миллиардов тенге).

"Я очень горд и рад, что удалось организовать этот поединок, - сказал 33-летний Альварес на пресс-конференции. - Мексиканец против мексиканца - это всегда большая битва, и таковой уже не было долгое время. Замечательно, что эта возможность досталась бойцу, который ее заслужил, как Хайме. Мне очень приятно, что двое мексиканцев встретятся в таком большом для бокса поединке".

"Я очень, очень счастлив и полон энтузиазма по поводу этой прекрасной возможности, - сказал Мунгиа. - Невероятно благодарен всем, кто смог воплотить этот бой в жизнь. Мы готовы подарить болельщикам отличный вечер бокса в субботу, 4 мая. Мне не терпится продемонстрировать миру, что я способен на великие дела".

Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в июле 2018-го стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе. После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес, а в 2023-м перешел во второй средний дивизион.