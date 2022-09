"Канело" прибыл на T-Mobile Arena на третий бой с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) на третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок станет главным событием вечера бокса и запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция боя

На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют в новом дивизионе.

