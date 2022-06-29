"Канело" пообещал устроить сладкую концовку в трилогии с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

"Люди, считающие, что я проиграл в реванше, не доверяют мне. Мне нет дела до них. Я просто очень хорошо вижу свои достижения. Третий бой с Головкиным будет другим. Я устрою в нем сладкую концовку. Я просто хочу победить", - приводит слова Альвареса Boxing247.com.

Напомним, Головкин со своей стороны гарантировал фанатам устроить грандиозное зрелище в сентябре, еще припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией.