Канело отреагировал на своё "поражение" от Кроуфорда

В мае в объединительном бою во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) встретился с кубинцем Вильямом Скуллом (23-1, 9 КО) и одержал победу по очкам, однако поединок оставил смешанные впечатления, передают Vesti.kz.

Эксперты и фанаты отметили, что мексиканский чемпион выглядел не слишком убедительно.

После этого начались разговоры о том, что американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) может подняться на две весовые категории и победить Канело в поединке, который запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

Сауль Канело прокомментировал ожидания вокруг боя с Кроуфордом:

"Как по мне, Кроуфорд — не такого плана боец. Он боксирует, а не бегает. И это мне в нём нравится. Я сконцентрирован на этом поединке. Посмотрим, что произойдёт дальше. Думаю, что как только он прочувствует мою мощь, рисунок боя сразу же изменится. Не знаю, как оно будет. Он очень хороший боец. Умный боец. Очень дисциплинированный боец. Один из лучших. Многого добился. Такие бои — Мексика против США — всегда получались особенно большими и знаковыми. Но я считаю, что на этот раз всё для него будет иначе. Посмотрим, как он с этим справится…", - приводит слова Канело vRINGe.com.

Бой Канело и Кроуфорда обещает стать одним из самых ярких событий года, объединив лучших представителей США и Мексики во втором среднем весе.

Ранее кубинский нокаутёр намекнул на трусость Канело и нацелился на поединки с Биволом и Бетербиевым.