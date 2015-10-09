Кубинский нокаутёр считает Канело трусом и нацелен на бои с Биволом и Бетербиевым

Кубинский боксёр Ослейс Иглесиас (13-0, 12 КО) может получить шанс на титул, если победит россиянина Владимира Шишкина (16-1, 10 КО) в Монреале. Но сам он не верит, что мексиканец Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 KO) решится выйти с ним в ринг, передают Vesti.kz.

Шаг к титулу через Шишкина

4 сентября в Монреале состоится бой Иглесиаса против Шишкина. На кону — звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

"Канело может отказаться"

Иглесиас признаётся, что сомневается в возможном бое с Альваресом.

"Канело знает, как увильнуть от боя. Думаю, он не станет драться со мной и просто освободит титул", — цитирует кубинца The Ring.

Кандидат на большие бои

27-летний левша из Гаваны живёт и тренируется в Германии, а его бои редко длятся дольше трёх раундов. Иглесиас намерен заявить о себе в весе до 168 фунтов, но готов и к переходу в полутяжёлый дивизион ради боёв с Давидом Бенавидесом, Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.