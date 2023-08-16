Канело объяснил отказ от реванша с Биволом

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) объяснил, почему он проведет бой с американцем Джермеллем Чарло (35-1-1, 19 КО) вместо реванша с российским полутяжем Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок Канело и Джермелла Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Я пытался. Пытался договориться о реванше, но они начали усложнять переговоры - постоянно требовали что-то новое. И тогда я решил, что для меня самым оптимальным вариантом будет двигаться дальше и начать совместную работу с Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Я бы хотел провести реванш. Но сейчас это невозможно", - приводит слова Альвареса vRINGe.com.

Напомним, что Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов. Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами. Мексиканец - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, американец - король первого среднего веса.

Первый бой Альвареса и Бивола состоялся в мае прошлого года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Предполагалась, что их реванш пройдет осенью этого года.

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