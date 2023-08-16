Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Канело объяснил отказ от реванша с Биволом

Канело объяснил отказ от реванша с Биволом
©instagram.com/canelo

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) объяснил, почему он проведет бой с американцем Джермеллем Чарло (35-1-1, 19 КО) вместо реванша с российским полутяжем Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок Канело и Джермелла Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Я пытался. Пытался договориться о реванше, но они начали усложнять переговоры - постоянно требовали что-то новое. И тогда я решил, что для меня самым оптимальным вариантом будет двигаться дальше и начать совместную работу с Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Я бы хотел провести реванш. Но сейчас это невозможно", - приводит слова Альвареса vRINGe.com.

Напомним, что Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов. Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами. Мексиканец - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, американец - король первого среднего веса. 

Первый бой Альвареса и Бивола состоялся в мае прошлого года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Предполагалась, что их реванш пройдет осенью этого года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Альварес Сауль Канело-Бивол Россия Мексика WBA Бивол Дмитрий

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 13:30
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело объяснил отказ от реванша с Биволом
Сегодня , 13:11
Профи-бокс
©DAZN Боксер с рекордом 17-0 вызвал на бой Головкина
Сегодня , 08:20
Профи-бокс
©twitter.com/ShowtimeBoxing Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем
Сегодня , 07:22
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_qazaqstyle Жанибек Алимханулы начал подготовку к бою
Вчера , 20:42
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson Тайсон оценил боксерские навыки Нганну перед боем с Фьюри
Вчера , 19:53
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle "После Головкина". Назван идеальный бой для Алимханулы
Вчера , 10:44
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Названы соперники Алимханулы на титульный бой
Вчера , 09:12
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя
14 августа, 23:54
Профи-бокс
©социальные сети Чисора объяснил, почему бой Усик - Фьюри никогда не состоится
14 августа, 23:14
Профи-бокс
©instagram.com/filip_hrgovic Чемпион в составе "Астана Арланс" проведет битву за титул с победителем боя Усик - Дюбуа
14 августа, 22:38
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Теренса Кроуфорда назвали лучшим боксером мира
14 августа, 19:42
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером
14 августа, 15:14
Профи-бокс
©Sky Sports Казахстанский супертяж стал претендентом на бой с Джошуа
13 августа, 18:11
Профи-бокс
©PBC Боб Арум назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда
13 августа, 16:48
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Хирн анонсировал бои Джоуша с Уайлдером и Фьюри
13 августа, 11:07
Профи-бокс
©twitter.com/trboxing Два мексиканца выдали невероятно зрелищный махач: на кону стоял титул
13 августа, 08:00
Профи-бокс
©twitter.com/DAZNBoxing Чемпион в составе "Астана Арланс" нокаутировал соперника в карде у Джошуа
13 августа, 07:23
Профи-бокс
©twitter.com/DAZNBoxing Эффектным нокаутом завершился бой Джошуа в Лондоне (видео)
12 августа, 15:22
Профи-бокс
©https://twitter.com/qazaqstyle "Я соберу все титулы в среднем весе". Алимханулы намерен стать абсолютным чемпионом мира
11 августа, 23:18
Профи-бокс
©instagram.com/ali_akhmedov_officialpage Казахстанский боксер потерял позиции в рейтинге IBF
11 августа, 22:31
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
11 августа, 11:52
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Подготовка к бою? Жанибек Алимханулы прибыл в США
10 августа, 20:35
Профи-бокс
©boxen247.com "Новый Головкин" из Казахстана объявил дату следующего боя
10 августа, 17:21
Профи-бокс
©instagram.com/ali_boxing_kz/ Казахстанский тяжеловес получил бой за титул от WBO
10 августа, 13:19
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Кроуфорд назвал желаемого соперника перед завершением карьеры
10 августа, 11:11
Профи-бокс
©mmalife.ru/instagram.com/miketyson Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок против Майка Тайсона
9 августа, 17:20
Профи-бокс
©MTK Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры
9 августа, 13:15
Профи-бокс
©instagram.com/lomachenkovasiliy Ломаченко назвали трусом после отказа от боя с восходящей звездой бокса
8 августа, 21:26
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa В команде Бивола сделали прогноз на бой Усика
8 августа, 17:21
Профи-бокс
©twitter.com/MikeTyson Майк Тайсон иронично оценил следующего соперника Александра Усика

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus