Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) и американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели первую дуэль взглядов. Их бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.
Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами.
Канело - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.
Джермелл Чарло - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO в первом среднем весе.
Бой состоится в лимите второго среднего веса.
#CaneloCharlo Sept. 30 LIVE on Showtime PPV 🥊 pic.twitter.com/JBAXybbw4u— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 15, 2023
NY ✅— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 15, 2023
LA ⏭@Canelo vs. @TwinCharlo September 30 on Showtime PPV. #CaneloCharlo pic.twitter.com/RbVMK8AA6K
Напомним, что в мае этого года Альварес одержал победу единогласным решением судей над британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО). Этим самым он защитил все четыре своих титула во втором среднем весе.
Джермелл последний раз боксировал в мае прошлого года, нокаутировав в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо (17-1-2, 12 КО).
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