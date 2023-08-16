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Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем

Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем
©twitter.com/ShowtimeBoxing

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) и американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели первую дуэль взглядов. Их бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.

Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами.

Канело - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Джермелл Чарло - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO в первом среднем весе.

Бой состоится в лимите второго среднего веса.

Напомним, что в мае этого года Альварес одержал победу единогласным решением судей над британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО). Этим самым он защитил все четыре своих титула во втором среднем весе.

Джермелл последний раз боксировал в мае прошлого года, нокаутировав в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо (17-1-2, 12 КО).

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Метки:
Альварес Сауль

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