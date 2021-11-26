"Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее?

Ближайшее развитие карьеры Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) понятно. В конце года он проведет объединительный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). И главная интрига теперь заключается относительно нового сезона. Есть несколько вариантов. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Главными перспективами являются два больших поединка. Прежде всего речь идет о третьей встрече с мексиканцем Саулем Альваресом. В последнее время данная тема все чаще затрагивается в мире профессионального бокса.

Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом

Это противостояние уже превратилось в классику. И давно входит в число самых ожидаемых событий. Болельщики еще не насытились качественным боксом, который демонстрируют GGG и "Канело". К тому же это кассовый бой для всех вовлеченных сторон.

Спрос на битву большой. Но осталась масса нерешенных вопросов. Например, так и не был выявлен сильнейший. У Альвареса, конечно, свое мнение на этот счет. Однако мы так и не увидели доминирование - лишь конкурентные поединки, в которых победителем мог стать каждый из боксеров.

Сейчас ситуация следующая. Обе команды вовлечены в обсуждение организации боя. Каждый из боксеров называет свои условия. И есть вероятность того, что в следующем году мы все-таки увидим очередные разборки принципиальных соперников.

Да, нюансов много. Однако при желании можно договориться. На первый план, помимо финансов, выходит весовая категория. Альварес вряд ли спустится в средний вес - проще подняться Головкину либо выбрать промежуточную весовую категорию.

GGG вовсе необязательно при смене дивизиона проводить там бои. Можно с уверенностью сказать, что боксерские организации пойдут навстречу, пропустят казахстанца без очереди. Подобное мы видели неоднократно, когда при переходе в другой вес новичку устраивали чемпионские поединки.

Так что этот бой - вопрос времени и желания.

С другой стороны, не менее привлекателен и второй вариант, а именно объединение титулов в среднем весе. Эту идею пытается реализовать Эдди Хирн. Он уже озвучил желание свести в ринге Деметриуса Андраде и Джермалла Чарло.

Первый владеет поясом WBO. У второго на руках титул WBC. В свою очередь WBA и IBF разыграют в этом году GGG и Мурата. Цель Хирна выглядит вполне себе заманчиво. Алгоритм можно реализовать. Однако снова все упирается во время и закулисные преграды.

И быстрее всего Головкин проведет совершенно другой поединок. Есть большая доля вероятности, что поздней весной он сразится с британцем Крисом Юбенком-младшим. Он особо не обременен различными обязательствами, выражает готовность драться.

Да и в целом бой довольно хороший, не из проходных. Его проще организовать, чем варианты, упомянутые выше. На их реализацию требуется очень большое количество времени. Может, даже и года не хватит. А тут вполне себе рабочая рядовая схема.

Никакой, конечно, конкретики. Плюс сначала нужно победить Мурату. Поэтому ждем декабрь и битву в Токио.

Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин