 oWphHZxh26bNjkqTlmfOkz2WPcDSEXENIwxWnQZ4
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее?

"Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее?
©SI.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Ближайшее развитие карьеры Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) понятно. В конце года он проведет объединительный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). И главная интрига теперь заключается относительно нового сезона. Есть несколько вариантов. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Главными перспективами являются два больших поединка. Прежде всего речь идет о третьей встрече с мексиканцем Саулем Альваресом. В последнее время данная тема все чаще затрагивается в мире профессионального бокса.

Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом

Это противостояние уже превратилось в классику. И давно входит в число самых ожидаемых событий. Болельщики еще не насытились качественным боксом, который демонстрируют GGG и "Канело". К тому же это кассовый бой для всех вовлеченных сторон.

Спрос на битву большой. Но осталась масса нерешенных вопросов. Например, так и не был выявлен сильнейший. У Альвареса, конечно, свое мнение на этот счет. Однако мы так и не увидели доминирование - лишь конкурентные поединки, в которых победителем мог стать каждый из боксеров.

Сейчас ситуация следующая. Обе команды вовлечены в обсуждение организации боя. Каждый из боксеров называет свои условия. И есть вероятность того, что в следующем году мы все-таки увидим очередные разборки принципиальных соперников.

Да, нюансов много. Однако при желании можно договориться. На первый план, помимо финансов, выходит весовая категория. Альварес вряд ли спустится в средний вес - проще подняться Головкину либо выбрать промежуточную весовую категорию.

GGG вовсе необязательно при смене дивизиона проводить там бои. Можно с уверенностью сказать, что боксерские организации пойдут навстречу, пропустят казахстанца без очереди. Подобное мы видели неоднократно, когда при переходе в другой вес новичку устраивали чемпионские поединки.

Так что этот бой - вопрос времени и желания.

С другой стороны, не менее привлекателен и второй вариант, а именно объединение титулов в среднем весе. Эту идею пытается реализовать Эдди Хирн. Он уже озвучил желание свести в ринге Деметриуса Андраде и Джермалла Чарло.

Первый владеет поясом WBO. У второго на руках титул WBC. В свою очередь WBA и IBF разыграют в этом году GGG и Мурата. Цель Хирна выглядит вполне себе заманчиво. Алгоритм можно реализовать. Однако снова все упирается во время и закулисные преграды. 

И быстрее всего Головкин проведет совершенно другой поединок. Есть большая доля вероятности, что поздней весной он сразится с британцем Крисом Юбенком-младшим. Он особо не обременен различными обязательствами, выражает готовность драться.

Да и в целом бой довольно хороший, не из проходных. Его проще организовать, чем варианты, упомянутые выше. На их реализацию требуется очень большое количество времени. Может, даже и года не хватит. А тут вполне себе рабочая рядовая схема.

Никакой, конечно, конкретики. Плюс сначала нужно победить Мурату. Поэтому ждем декабрь и битву в Токио. 

Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Мурата Риота Андраде Деметриус Чарло Джермалл Юбенк Крис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:22
Бокс
В команде "Канело" оценили бой с чемпионом мира и ответили на вопрос о переходе в супертяжи В команде "Канело" оценили бой с чемпионом мира и ответили на вопрос о переходе в супертяжи
Сегодня , 14:59
Бокс
"Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее? "Канело" и бой Головкина за "абсолют". Что произойдет быстрее?
Сегодня , 14:35
Бокс
Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом
Сегодня , 14:04
Бокс
Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин
Сегодня , 12:04
Бокс
Стали известны сроки возвращения чемпиона Азии из Казахстана на профи-ринг после участия в ЧМ-2021 Стали известны сроки возвращения чемпиона Азии из Казахстана на профи-ринг после участия в ЧМ-2021
Сегодня , 11:31
Бокс
Оценены шансы Фирузы Шариповой стать первым "абсолютом" в истории Казахстана Оценены шансы Фирузы Шариповой стать первым "абсолютом" в истории Казахстана
Сегодня , 09:00
Около спорта
Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане
Сегодня , 07:12
Бокс
Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020 Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020
Вчера , 19:00
Бокс
Умеет бить ногами и брала медали на Украине. С кем встретится Лукас в дебютном бою на профи-ринге Умеет бить ногами и брала медали на Украине. С кем встретится Лукас в дебютном бою на профи-ринге
Вчера , 17:35
Бокс
Стал известен полный кард вечера бокса Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира Стал известен полный кард вечера бокса Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира
Вчера , 17:17
Бокс
"Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона "Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона
Вчера , 15:14
Бокс
Лукас отреагировала на контракт с первой соперницей в профи Лукас отреагировала на контракт с первой соперницей в профи
Вчера , 15:02
Бокс
Абсолютный чемпион мира едва не подрался с претендентом на пресс-конференции Абсолютный чемпион мира едва не подрался с претендентом на пресс-конференции
Вчера , 13:39
Бокс
"Одно из сложнейших испытаний". Экс-чемпион мира назвал причину досрочного поражения от Алимханулы "Одно из сложнейших испытаний". Экс-чемпион мира назвал причину досрочного поражения от Алимханулы
Вчера , 13:01
Бокс
Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры и раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом" Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры и раскрыл свои планы после боя с "суперчемпионом"
Вчера , 11:38
Бокс
Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC
Вчера , 10:41
Бокс
Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски
Вчера , 09:23
Бокс
Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи
Вчера , 08:42
Бокс
"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам "Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам
24 ноября, 22:11
Бокс
"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана "Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана
24 ноября, 21:31
Бокс
"Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира "Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира
24 ноября, 20:02
Бокс
Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира
24 ноября, 19:41
Бокс
"Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе "Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе
24 ноября, 19:12
Бокс
"Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора "Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора
24 ноября, 18:38
Бокс
"В одну калитку". Стангрит назвал победителя титульного боя Елеусинова против "Сумасшедшего" "В одну калитку". Стангрит назвал победителя титульного боя Елеусинова против "Сумасшедшего"
24 ноября, 16:40
Бокс
Чемпион мира из Казахстана выступит в карде титульного боя Нурсултанова Чемпион мира из Казахстана выступит в карде титульного боя Нурсултанова
24 ноября, 14:30
Бокс
Головкину решили устроить бой за "абсолюта" Головкину решили устроить бой за "абсолюта"
24 ноября, 12:33
Бокс
WBC санкционировал бой одного из лучших суперсредневесов с экс-соперником Головкина WBC санкционировал бой одного из лучших суперсредневесов с экс-соперником Головкина
24 ноября, 09:15
Бокс
"Пойдет лицом вниз". В России оценили соперника Данияра Елеусинова и назвали победителя боя "Пойдет лицом вниз". В России оценили соперника Данияра Елеусинова и назвали победителя боя
24 ноября, 08:46
Бокс
Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело" Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus