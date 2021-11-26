Геннадий Головкин рассказал о стадии переговоров по третьему бою с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, на какой стадии в данный момент находятся переговоры о третьем бое с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). Он заявил, что его не волнуют последние победы "Канело" над британскими боксерами.

"Бой возможен, теоретически ничего не поменялось. Остаются определенные вопросы, и они еще открыты, и ответы на них не получены. Мы обсуждали бой, но какого-то прогресса в этом направлении нет уже довольно долгое время. Вам это интересно, потому что он победил всех британских соперников. Но для меня это не имеет значения", - сказал Головкин в интервью Sky Sports.

Напомним, Альварес не раз заявлял, что готов провести трилогию, если казахстанец поднимется в весе. GGG же заявил, что не собирается этого делать без соответствующего предложения.

В настоящее время Головкин проводит лагерь перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super в среднем дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).