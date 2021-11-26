Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения - Головкин

Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о возможном повышении в дивизионе ради трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Он отметил, что его приход, например, в полутяжелый вес многократно увеличил бы число потенциальных соперников.

"Я не хочу рассматривать смену весовой категории без наличия соответствующего предложения. Представьте, если бы я поднялся в полутяжелый вес, количество людей, вызывающих меня на бой, увеличилось бы на 30 процентов. Это бы только увеличило армию боксеров, которые пытаются заработать известность упоминанием моего имени", - цитирует Головкина Sky Sports.

Напомним, что GGG владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO и готовится отобрать пояс WBA Super у японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).