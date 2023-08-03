Канело Альвареса пригласили в Казахстан. Подробности

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) может приехать в Казахстан. Мексиканец получил приглашение в качестве почетного гостя большого вечера бокса, который пройдет в конце года, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, в рамках ивента, который состоится в Алматы или Астане, планируется встреча фанатов с "Канело". Сам мексиканец дал предварительное согласие на приезд.

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Отметим, что следующий бой "Канело" проведет 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а его соперником станет действующий абсолютный чемпион мира в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО).

Добавим, что Головкин и "Канело" встречались трижды. Первая битва завершилась вничью, а остальные два боя мексиканец выиграл решением судей. Причем последнее поражение GGG состоялось осенью прошлого года.

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