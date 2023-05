Канело Альвареса назвали "лицом бокса"

Популярный ютубер из США Джейк Пол (6-1, 4 КО) высказал свое мнение по поводу того, кого он считает "лицом бокса", сообщают Vesti.kz. 5 августа в Далласе (США) он проведет бой с экс-бойцом UFC и соотечественником Нейтом Диасом, для которого это будет дебютное выступление в профи-боксе.

🗣 "I would say Gervonta, Canelo. I would say Canelo’s probbaly still the face. Gervonta’s the tits and I’m the ass" - @JakePaul on who is the face of boxing 👀#PaulDiaz pic.twitter.com/GC1nJGQoy6