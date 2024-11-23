Канело Альварес сделал заявление о бое с Джейком Полом

Объединенный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) высказался о возможном бое с блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tofight.ru.

"Когда я закончу биться на высочайшем уровне, почему бы и нет? Да, может быть, бой с Полом и состоится. Думаю, это хорошая идея, потому что люди, которые никогда не смотрели бокс, которые ничего о нем не знают, но знают Джейка Пола, заинтересуются. Мы приведем фанатов из другого мира. Может быть, я на это пойду" - рассказал 34-летний Сауль Альварес.

Альварес в последний раз выходил на ринг 15 сентября, победив единогласным решением обязательного претендента по версии WBA Эдгара Берлангу.

Добавим, 16 ноября 27-летний Пол провел бой с 58-летним Майком Тайсоном и победил легенду бокса решением судей по итогам восьми раундов.

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