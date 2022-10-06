Канату Исламу дали совет перед боем с боксером с 23 нокаутами

Казахстанскому боксеру среднего веса Канату Исламу (28-1, 22 KO) нужно уходить после боя против аргентинца Хавьера Франсиско Масьеля (34-17, 23 КО). Это в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри.

Их поединок запланирован на 7 октября в Плант-Сити (США). Подробнее о сопернике Ислама можно прочитать по этой ссылке.

"Не понимаю, зачем Ислам продолжает делать это. Он слишком стар, у него нет инструментов для быстрого рывка на вершину. У него не осталось времени. Он без проблем нокаутирует своего следующего соперника и сделает это брутально. У него есть класс, но он постарел. Он не сможет заинтересовать хороших соперников. Исламу пора уходить. Это надо было сделать раньше. Я думаю, что Канат упустил свой шанс", - отметил МакКаферри.

Между тем Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок станет для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

В данный момент Ислам отсутствует в топ-15 рейтинга по версиям всех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO.

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