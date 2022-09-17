Канат Ислам обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"

Казахстанский боксер Канат Ислам (28-1, 22 КО) обратился к Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО) перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 18 сентября по казахстанскому времени.

"Удачи, брат", - написал Ислам на совместном с GGG фото в сторис своего Instagram.

Напомним, два предыдущих боя между GGG и "Канело" состоялись там же в Лас-Вегасе. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал мексиканец.

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