Камшыбек Кункабаев перед боем за пояс от WBA обратился к болельщикам

Казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) высказался о своем возвращении на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что надеется порадовать болельщиков яркой победой.
"Ассалаумагалейкум, казахская страна. По воле Аллаха, пояс WBA Gold будет разыгран 11 декабря в Алматы. Мой оппонент - англичанин Стивен Уорд.
Надеюсь, что мы сможем подарить нашим болельщикам прекрасный боксерский вечер и порадовать их яркой победой", - написал Кункабаев в Instagram.
Напомним, 11 декабря капитан сборной Казахстана примет участие в вечере бокса в Алматы, который организовывает MTK Kazakhstan. Его соперником станет британец Стивен Уорд (11-1, 4 КО). Для Кункабаева это первый поединок после Олимпиады-2020 в Токио.