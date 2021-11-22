Возвращение после Олимпиады. Официально объявлено о бое Камшыбека Кункабаева в профи

Казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) возвращается на профессиональный ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

11 декабря капитан сборной Казахстана в Алматы к проведет четвертый бой в профи. Его соперником станет британец Стивена Уорд (11-1, 4 КО). На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе.

В андеркарте вечера бокса, который организовывает компания MTK Kazakhstan, выступит ряд казахстанских боксеров, в числе которых Султан Заурбек и Талгат Шайкен.

Отметим, что для Кункабаева это будет первый выход на ринг после Олимпиады-2020 в Токио, где он завоевал бронзу. Официально об уходе из национальной команды он не объявлял, но пропустил чемпионат мира в Сербии.