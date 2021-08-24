Журналист ESPN назвал козыри непобежденного казахстанца в бою за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Журналист ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от боя за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA между Айдосом Ербосынулы (15-0, 10 КО) и боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО). В ходе беседы эксперт оценил шансы соперников и назвал фаворита боя.

"Это большой шанс для казахстанского боксера. Он пользуется уважением ведущих организаций. WBA оставила его в топе, несмотря на длительную паузу. В организации верят в потенциал бойца. Его соперник Аллен Леннокс - опытный боксер. В прошлом бою он уступил звание чемпиона организации, но сейчас получил второй шанс. Это также говорит о лояльности к нему. Что из этого выходит? Мы получаем равных соперников, которые оспорят право получить чемпионский бой. Если поединок состоится в Казахстане, то определенное преимущество будет на стороне хозяина ринга.

С другой стороны, Леннокс имеет большой опыт серьезных боев. Он выше и фактурнее казахстанца. Правда, его на ринге не было больше года. Он гораздо старше и вряд ли стал от этого быстрее. Шансы боксеров равны. Не могу назвать фаворита. Важно отметить, что бой имеет важнейшее значение для обоих. От этого обстоятельства выигрывают фанаты и любители бокса. Нас ждет зрелищная схватка", - отметил Барбоза.

Их поединок пройдет 12 сентября в Нур-Султане. Победитель противостояния может стать соперником мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО), владеющего чемпионским поясом WBA.

Отметим, что Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

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