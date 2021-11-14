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Желаемый соперник для "Канело" разбил соотечественника в седьмом раунде

Желаемый соперник для "Канело" разбил соотечественника в седьмом раунде
©instagram.com/premierboxing/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Американский боксер Давид Бенавидес (25-0, 22 KO), выступающий в суперсредневесе до 76,2 килограмма, одержал досрочную победу над своим соотечественником Кироном Дэвисом (16-3-1, 6 KO) в Финиксе (штат Аризона, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит сказать, что с каждым последующим раундом Дэвис выглядел неважно, пропуская удары за ударом. Так он продержался до седьмого раунда, пока его команда не выбросила полотенце.

Отметим, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) один из своих следующих боев планирует провести именно с Бенавидесом. По крайней мере, об этом неоднократно заявляла сторона "Канело".

Альварес недавно завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, нокаутировав в 11-м раунде Калеба Планта (21-1, 12 КО).

 

 

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Метки:
Альварес Сауль
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