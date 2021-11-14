Желаемый соперник для "Канело" разбил соотечественника в седьмом раунде

Американский боксер Давид Бенавидес (25-0, 22 KO), выступающий в суперсредневесе до 76,2 килограмма, одержал досрочную победу над своим соотечественником Кироном Дэвисом (16-3-1, 6 KO) в Финиксе (штат Аризона, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит сказать, что с каждым последующим раундом Дэвис выглядел неважно, пропуская удары за ударом. Так он продержался до седьмого раунда, пока его команда не выбросила полотенце.

Отметим, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) один из своих следующих боев планирует провести именно с Бенавидесом. По крайней мере, об этом неоднократно заявляла сторона "Канело".

Альварес недавно завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, нокаутировав в 11-м раунде Калеба Планта (21-1, 12 КО).