Жанибек Алимхаунлы разоблачил двух чемпионов-нокаутеров

Обладатель пояса WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 KO) готовится к защите титула с первым номером рейтинга британцем пакистанского происхождения Хамза Ширазом (21-0, 17 KO). Объединенный чемпион дивизиона (IBF, WBO) казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) саркастично отреагировал на предстоящий поединок, передают Vesti.kz.

Именитые боксеры не раз отвергали вызовы Алимханулы или вовсе избегали поединка с ним. В том числе и доминиканец с пакистанцем. Адамес словно и не хочет замечать чемпиона. Главной причиной эксперты называют то, что казахстанец представляет угрозу для любого обладателя титула. Поэтому потенциальные соперники его опасаются.

Что касается Шираза, он и вовсе был назначен Всемирной боксерской организацией (WBO) обязательным претендентом для Жанибека. Однако пакистанец отказался от поединка, потеряв первое место в рейтинге WBO.

Вот и теперь 31-летний казахстанец сомневается в том, что победитель пары согласится выйти на ринг с ним. Добавим, что Адамес и Шираз проведут встречу 22 февраля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Самому Алимханулы предстоит защита титулов 5 апреля в Астане. Его соперником будет француз Анауэль Нгамиссенге (14-0, 9 КО). Алимханулы уже обратился к казахстанцам перед титульным боем в столице. Его оппонент также сделал громкое заявление.

Do you believe that the winner will fight me? pic.twitter.com/OH1nGiS7pn