Жанибек Алимханулы опубликовал загадочный пост

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) опубликовал загадочный пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Затишье перед бурей", - говорится в сообщении под его фото.

Calm before the storm pic.twitter.com/RIypmSJmrd — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 7, 2023

Напомним, что Алимханулы последний бой провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), когда победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

На днях Жанибек получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16-0.

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