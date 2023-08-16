Жанибек Алимханулы начал подготовку к бою

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) начал подготовку к следующему бою. Об этом он проинформировала его команда в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

Опубликовано видео казахстанца с тренировки, которое сопровождено подписью: "Начали".

Ранее Алимханулы объявил, что вернется на ринг в октябре, но при этом не уточнил ни место проведения поединка, ни имени соперника.

По информации источников, наиболее вероятными его соперниками являются обладатель титула IBF в среднем весе немец Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО) и четвертый номер рейтинга WBO британец Феликс Кэш (16-0, 10 КО).

Последний раз Алимханулы боксировал в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), когда победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). Таким образом Жанибек во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

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