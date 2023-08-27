Известный промоутер после боя Усика предложил ввести VAR в боксе

Профессиональному боксу, как и в футболе, нужна система просмотра видеоповторов VAR. Об этом заявил известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, сообщают Vesti.kz.

Ранее британский супертяж Даниэль Дюбуа, интересы которого представляет Уоррен, проиграл Александру Усику. При этом рефери посчитал, что украинец получил удар ниже пояса.

"Усик получил в 180 раз больше времени, чем нужно, чтобы восстановиться. Этот удар был в пояс. Есть инструктаж по правилам перед боем. Иногда вы видите бойцов, приходящих в высокоподнятых шортах. Во время этих инструктажей судьи определяют, где находится ваша талия - это должна быть середина между вашими бедрами. Шорты Усика были выше этой точки. Его ударили по поясу. При таких обстоятельствах у WBA нет альтернативы, кроме назначения реванша. Мнение Дерека Чисоры о том, что в каждом виде спорта есть VAR, уместно. Кто хочет, чтобы бои останавливались? Если рефери дает кому-то три минуты на восстановление, то если бы он посмотрел VAR, то все закончилось бы за 30 секунд", - цитирует Уоррена Boxing Social.

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