Из-за страха к GGG? "Канело" заподозрили в мошенничестве с допингом и припомнили скандал перед боем с Головкиным

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) не поверил в историю о том, что чемпион WBC в первом легком весе Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) и его тренер Эдди Рейносо ничего не знают о том, как в его организм попал запрещенный препарат фентермин.

По мнению Планта, вся команда Эдди Рейносо вызывает подозрения, и это касается и чемпиона WBC, WBO и WBA Сауля "Канело" Альвареса, с которым Плант должен встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира в ноябре.

Все началось с твита Девина Хейни, который написал, что вся команда Рейносо сидит на допинге, и добавил: "нет допинга - нет звания тренера года", после чего Плант написал серию сообщений, напомнив о положительной пробе Альвареса на кленбутерол, которую команда Рейносо объяснила употреблением говядины.

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"Нет, Эдди Рейносо и Канело заслуживают звания Сволочи года, - написал Плант. - Все они под подозрением в мошенничестве. Все в их тренировочном лагере происходит намеренно. У них есть знания и опыт, и ресурсы, чтобы получать все самое лучшее в любой области, однако говядина или чай оказываются во всем виноваты".

"Хочешь сказать, что у тебя есть 100 миллионов, ты живешь в Сан-Диего, но ты съел тако или стейк в какой-то забегаловке в Мексике всего один раз, и это дало такой уровень (кленбутерола)? Идите к черту! Люди принимают допинг не из-за уверенности, а из-за страха".

"Я сказал то, что сказал, и я не откажусь от своих слов, так что все недовольные идут к черту. Люди в спорте знают, что происходит, но те из них, кто ничего не говорит, ничем не отличаются от тех, кто принимает допинг.

Похоже, что даже разговоры о допинге в боксе подвергают осуждению, но мне плевать. Есть целый мир, касающийся употребления допинга в боксе, о котором люди из боксерского сообщества не хотят говорить, но меня это не волнует. Этому нет места в боксе", - добавил Плант.

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Напомним, "Канело" в феврале 2018 года дважды сдал положительные допинг-тесты на запрещенный препарат кленбутерол. В результате мексиканец был отстранен на полгода, что привело к отсрочке второго боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, намеченного на май, на четыре месяца. В сентября Альварес одержал победу решением большинства судей, нанеся GGG первое поражение в карьере.

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