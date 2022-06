Исторический бой, или как анонсировали трилогию Головкин - "Канело"

Официальный аккаунт T-Mobile Arena в Twitter анонсировал третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Еще один исторический бой! Ждем не дождемся сентября", - гласит ответ на пост промоутера Эдди Хирна.

Another historic fight! September can't come fast enough 🥊

"Бокс возвращается! "Канело" встретится с GGG в третий раз 17 сентября. Это то, что вы не захотите пропустить. Билеты будут в продаже в понедельник, 27 июня", - пишет аккаунт арены.

Boxing is back! @Canelo will meet @GGGBoxing for a third time on September 17. This is one you won’t want to miss. 🥊 Tickets on-sale Monday, 6/27 at 10AM.



