"Испытание пройдено". В США похвалили казахстанца за победу над экс-соперником Головкина

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о победе казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (18-1, 14 КО) над американцем Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО). Эксперт похвалил казахстанца и оценил его дальнейшие перспективы.

Их десятираундовый поединок прошел в андеркарте Головкин-"Канело" и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей. Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

"Ахмедов прекрасно проявил себя. Он четко и уверенно выполнил план на бой, не позволив Росадо сполна использовать свои сильные стороны. Некоторые раунды ветеран может занести себе в актив, но в целом победа была убедительной. Казахстанец прошел испытание и готов к повышению уровня оппозиции. Думаю, что через пару боев он может получить хорошего соперника. Это может случиться уже в следующем году", - отметил МакКаферри.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

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